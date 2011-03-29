-SON SÖZ TAHKİM KURULUNUN ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6214 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'' onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Kanunla, Anayasanın ''Sporun geliştirilmesi'' kenar başlıklı 59. maddesinin başlığı ''Sporun geliştirilmesi ve tahkim'' şeklinde değiştirilirken, maddeye, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' fıkrası ekleniyor.