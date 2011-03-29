T24 LogoT24 Logo
Politika

SON SÖZ TAHKİM KURULUNUN ANKARA (A.A)

29 Mart 2011 01:08

-SON SÖZ TAHKİM KURULUNUN ANKARA (A.A) - 28.03.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Tahkim Kurulu kararlarına yargı yolunu kapatan Anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, 6214 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu'' onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Kanunla, Anayasanın ''Sporun geliştirilmesi'' kenar başlıklı 59. maddesinin başlığı ''Sporun geliştirilmesi ve tahkim'' şeklinde değiştirilirken, maddeye, ''Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim Kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz'' fıkrası ekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24