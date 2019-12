Son söz her zaman Mustafa'nın

Büyük düşünmeli

Mustafa Sandal'ın eşi ve Fabrika markasının yeni yüzü Emina Türkcan, memleketi Sırbistan'da çok ünlü bir popstar! Türkçesi çok iyi olmadığı için Türkiye'de müzik kariyeri yapmayı düşünmediğini söyleyen Emina; Elele dergisine verdiği röportajda; "İçime sinerse iyi bir dizi ya da film projesinde de yer alabilirim" dedi.Ben Türkiye'yi çok seviyorum. İstanbul'u Paris'ten, Londra'dan çok daha fazla beğeniyorum. Sadece bazen arkadaşlarımın eksikliğini hissediyorum. Mustafa'yı tanıdığım zaman benimle gelmeyeceğini, benim gelmem gerektiğini biliyordum. Bizde son söz her zaman Mustafa'nındır...Ben ilişkide patron olmayı sevmiyorum, sıkılıyorum. Klasik bir kadınım. Ben patron olduğum zaman o erkeği enteresan bulmuyor, ondan soğuyorum. Erkeğin her zaman benden büyük düşünmesi lazım... Daha kadın olmak, kadınlığımı hissetmek istiyorum.Yaman doğduktan sonra birbirimize daha bağlıyız, daha fazla beraberiz! Evlilik çocuktan sonra daha sağlam oluyor. "Evlilik aşkı bozuyor" lafı doğru değil bence.Bazen ilişkilerde tartışmalar olabilir ama aşkı spor gibi düşünün. Bazen kilo alırsın ve spor yapınca kilolar gider. İlişkiler de böyle... İlişkin için çalışırsan onu forma sokarsın!Mustafa'nın bir röportajında beni Beluga havyarına benzetmesini hiç anlamadım! O haberi uçakta okudum. Karadağ'a konsere gidiyordum. Uçaktan inince Mustafa'yı aradım, "Bu Beluga havyarı nedir?" diye sordum. "Emina bir yemek olsaydı ne olurdu?" demişler. O da, "Havyar, çünkü her yerde bulmak zor" demiş. Her yerde bulunmayan biri demek istemiş!Ben kendimi zayıf olduğumda seviyorum, kilo alınca hiç sevmiyorum. Bir kilo bile alsam fazla geliyor. Boyum 1.78, kilom ise 56... Böyle zayıf ve fit olmam lazım her zaman.Sadece burun estetiğim var. 13 yaşındayken burnum kırıldı. En iyi arkadaşımın kardeşini havaya kaldırmıştım, dizi burnuma çarptı. O zaman ameliyat yapılamadı. Basketbol oynuyordum ve aynı yere darbeler gelince, burnum iyice kötüleşti, 20 yaşında ameliyat oldum.