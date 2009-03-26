Son soru Başbakan Erdoğan'a

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Hasan Dağcı kimdir?" diye sordu. CHP İl Başkanlığı'nın da bugün Serdar Kepenek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.



CNNTürk'ün haberine göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçim çalışmaları kapsamında bugün Beykoz'un köylerini dolaştı.



"Sayın Başbakana soralım. Kimdir Hasan Dağcı" diyen Kılıçdaroğlu, "Önce Başbakan konuşsun arkasını getiririz "sözleriyle soruları yanıtsız bıraktı.



Kılıçdaroğlu bir soru üzerine, katıldığı bir özel televizyonun canlı yayın arasında yaşanan ve internete yansıyan diyalogların özel bir görüşme olduğunu söyledi.



Kılıçdaroğlu, "Hangi anlama geldiğini, nasıl yapıldığını bana değil, o soruyu bana sormamanız lazım. Ben bir programa katıldım. Benim görüşlerim bellidir. İnsanları özel görüşmelerinin özel kalması gerektiği görüşündeyiz" şeklinde konuştu.



İSFALT yolsuzluğu



İSFALT konusunda ortaya attığı iddiaların hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, iddilarının sorular sorarak yineledi. "Açık ve net söyledim. 4 milyon euro para verildi. Yazık, günah bu para, İstanbulluların elinden çıkıyor" diyen Kılıçdaroğlu, arka arkaya sorular sordu.



Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu parayı İBB, hangi gerekçeyle Serdar Kepenek'e öder. Serdar kepenek'in bilgisi nedir. Asfalt konusundaki becerisi nedir. Getirdiğini söylediği Almanlar var. O Almanlar ne zaman Türkiye'ye geldi. Hangi eğitimi verdiler. Bunlara ne kadar para ödendi" dedi.



Topbaş'a yanıt



Kadir Topbaş'ın İSFALT'la ilgili iddialara verdiği, "Ben kimseye bilerek para yetirmedim" sözlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Sayın Topbaş eğer bilerek yedirmediyseniz, biz günlerdir Kepenek'i soruyoruz. İSFALT hakkında neden bir soruşturma açtırmıyorsunuz. Elinizi kolunuzu kim tutuyor. Eğer bunu yaparsanız ben bilinçli olarak kimseye yedirmedim anlamını çıkarırım. Ama bunu yapmazsanız, ben bilinçli olarak birilerine 4 milyon euro parayı verdiğinizi kabul ederim" şeklinde konuştu.



Bu arada CHP İl Başkanlığı'nın bugün Serdar Kepenek hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi



Burhan Pazarlama'dan destek



Bu arada, İstanbul'da şehir hatları vapurlarında 40 yıldır yaptığı satışlarla adı "Burhan Pazarlama"ya çıkan Burhan Demircan, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verenler arasında yer aldı.



" Eğer vapurda olsaydım, " Hanımefendiler , Beyefendiler İstanbul'da düzen istiyorsanız seçeceğiniz tek kişi Kılıçdaroğlu'dur, derdim" diyen Demircan'a, CHP İstanbul Eski İl Başkanı Gürsel Tekin, " ciddi bir Piarcı" sözleriyle sahip çıktı.







