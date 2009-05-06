Son sevgilisi mağara adamı

Ağabeyini canlandırmıştı

Polonezköy’de buluşma

Alper Kul ile Aysun Kayacı’nın yolları yaklaşık 1,5 yıl önce “Sessiz Gemiler” dizisinin setinde kesişmişti. Ama aynı ekipte olmalarına, haftanın her günü karşı karşıya gelmelerine rağmen ilişkileri arkadaşlıktan öteye geçememişti. Çünkü o dönem Kayacı’nın hayatında Ozan Sevindik vardı. Ancak geçen zaman şartları değiştirdi. Sevindik’ten ayrılan Kayacı, kalbini “Sessiz Gemiler”de ağabeyini canlandıran Kul’a açtı.İkiliyi bunca zamandan sonra bir araya getirense, Broadway tarihinin en başarılı tek kişilik oyunlarından “Caveman” (Mağara Adamı) oldu. Oyunun Türkçe uyarlamasında sahneye çıkan Alper Kul’u izlemek için BKM’ye giden Kayacı, bir daha ondan uzaklaşamadı. Birkaç haftadır ilişki yaşayan çiftin, gazetecilere yakalanmamak için Kul’un Polonezköy’deki evinde buluştuğu da gelen haberler arasında