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Son sevgilisi mağara adamı

Aysun Kayacı, yeni aşkı “Mağara Adamı” adlı oyunda rol alan Alper Kul’da buldu.

06 Mayıs 2009 03:00

Ozan Sevindik’le beraberliğini noktalayan Aysun Kayacı, yeni aşkı “Mağara Adamı” adlı oyunda rol alan Alper Kul’da buldu. İkili, Kul’un Polonezköy’ deki evinde buluşuyor.

Aysun Kayacı-FOTO GALERİ

Ağabeyini canlandırmıştı


Alper Kul ile Aysun Kayacı’nın yolları yaklaşık 1,5 yıl önce “Sessiz Gemiler” dizisinin setinde kesişmişti. Ama aynı ekipte olmalarına, haftanın her günü karşı karşıya gelmelerine rağmen ilişkileri arkadaşlıktan öteye geçememişti. Çünkü o dönem Kayacı’nın hayatında Ozan Sevindik vardı. Ancak geçen zaman şartları değiştirdi. Sevindik’ten ayrılan Kayacı, kalbini “Sessiz Gemiler”de ağabeyini canlandıran Kul’a açtı.

Polonezköy’de buluşma

İkiliyi bunca zamandan sonra bir araya getirense, Broadway tarihinin en başarılı tek kişilik oyunlarından “Caveman” (Mağara Adamı) oldu. Oyunun Türkçe uyarlamasında sahneye çıkan Alper Kul’u izlemek için BKM’ye giden Kayacı, bir daha ondan uzaklaşamadı. Birkaç haftadır ilişki yaşayan çiftin, gazetecilere yakalanmamak için Kul’un Polonezköy’deki evinde buluştuğu da gelen haberler arasında

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