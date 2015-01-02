Son seçim anketinde hangi parti, yüzde kaç oy aldı?

Politiks Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde 2 bin 230 kişiyle yapılan ankette AKP yüzde 45,40 oy oranıyla birinci oldu. Yüzde 5’lik bir kayıp yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi ise, 21,70 oranla ikinciliğini korudu. Üçüncü de yüzde 14,20 oy oranıyla Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Seçime parti olarak girmeyi planlayan HDP’nin oyu ise yüzde 8,7 ile baraja takıldı. SP, 1,90 Anadolu Partisi 0,78 BBP 0,50 Diğer 1,50 kararsız 5,32 oy oranına ulaştı.

‘CHP’nin oyları…’

Star'da yer alan habere göre araştırmada, CHP’deki yüzde 5’lik oy kaybının Emine Ülker Tarhan’ın parti kurması ve cemaatle olan ilişkilerden kaynaklandığı görüldü. HDP’nin ve MHP’nin ise 2011 seçimlerine göre aldığı oy oranlarının üstüne çıktığı gözlendi.