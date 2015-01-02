T24 LogoT24 Logo
Politika

Son seçim anketinde hangi parti, yüzde kaç oy aldı?

Seçime parti olarak girmeyi planlayan HDP’nin oyu yüzde 8,7 ile baraja takıldı

02 Ocak 2015 17:31

Politiks Araştırma Şirketi tarafından ülke genelinde 2 bin 230 kişiyle yapılan ankette AKP yüzde 45,40 oy oranıyla birinci oldu. Yüzde 5’lik bir kayıp yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi ise, 21,70 oranla ikinciliğini korudu. Üçüncü de yüzde 14,20 oy oranıyla Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Seçime parti olarak girmeyi planlayan HDP’nin oyu ise yüzde 8,7 ile baraja takıldı. SP, 1,90 Anadolu Partisi 0,78 BBP 0,50 Diğer 1,50 kararsız 5,32 oy oranına ulaştı.

 

‘CHP’nin oyları…’

 

Star'da yer alan habere göre araştırmada, CHP’deki yüzde 5’lik oy kaybının Emine Ülker Tarhan’ın parti kurması ve cemaatle olan ilişkilerden kaynaklandığı görüldü. HDP’nin ve MHP’nin ise 2011 seçimlerine göre aldığı oy oranlarının üstüne çıktığı gözlendi.

ETİKETLER

akpak partichpmhpseçimleranketpolitiksaraştırmavatandaşoy oranlarıhdpemine ülker tarhananadolu partisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24