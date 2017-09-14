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Spor

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, evinde rahat başladı

Madrid ekibinin Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, karşılaşmada 2 gol kaydetti

14 Eylül 2017 15:47

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Devler Ligi’nde bu sezonki ilk karşılaşmasında evinde APOEL’i 3-0 mağlup etti. Madrid ekibinin golleri Ronaldo (2) ve Sergio Ramos’tan geldi.

Ev sahibi Madrid, adının ve büyüklüğünün verdiği avantajla 12’de gol perdesini Cristiano Ronaldo’yla açtı. Gareth Bale’ın sol kanattan gönderdiği uzun ve isabetli pasta Ronaldo sert vurdu: 1-0. İlk yarıda başka gol atılmadı.

APOEL savunmasının ceza sahasında elle oynadığı pozisyonda kazanılan penaltıyı Portekizli yıldız Ronaldo, 51’inci dakikada gole çevirdi: 2-0.

Dünya’nın en teknik stoperleri arasında başı çeken Sergio Ramos, 61’inci dakikada ceza sahası içinde yakın mesafeden rövaşatayı APOEL ağlarına gönderdi ve skoru belirledi: 3-0.

Gruptaki diğer maç olan Tottenham-Dortmund karşılaşması, 3-1 Tottenham üstünlüğüyle sona erdi. 

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