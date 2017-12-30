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Spor

Son şampiyon Warriors’u Charlotte durdurdu

Golden State Warriors, mağlubiyetiyle son 15 maçtaki 2. yenilgisini aldı

30 Aralık 2017 19:33

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Charlotte Hornets'e 111-100 yenildi.

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Charlotte Hornets mağlubiyetiyle son 15 maçtaki 2. yenilgisini aldı.

Hornets'ta Dwight Howard 29 sayı ve 12 ribauntla "double double" yaparak galibiyetin mimarı oldu. Kemba Walker 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Frank Kaminsky ise 14 sayı ve 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

Ev sahibi ekipte Kevin Durant'ın 27 ve Klay Thompson'ın 24 sayılık performansı galibiyete yetmedi.

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