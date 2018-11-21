Son şampiyon VakıfBank Avrupa'da sahneye çıkıyor 

İSTANBUL / DHA

Son iki sezonun CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Avrupa\'da sahneye çıkıyor. A Grubu\'nda Stuttgart, Maritza Plovdiv ve Beziers\'le mücadele edecek olan Sarı-siyahlılar, gruptaki ilk maçında Stuttgart ile yarın saat 19:00\'da VakıfBank Spor Sarayı\'nda karşılaşacak. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, \'\'Takımımız şu anda çok iyi durumda. Bu seneki Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyız ve dört gözle Stuttgart maçını bekliyoruz\'\' dedi.

VAKIFBANK, AVRUPA\'DA 22 MAÇTIR YENİLMİYOR

Kazandığı dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da namağlup kazanan VakıfBank, Avrupa\'da 22 maçtır mağlup olmuyor. Son iki sezonda oynadığı 22 maçı da kazanmayı başaran Sarı-siyahlar, en son 10 Nisan 2016\'da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Pomi Casalmaggiore\'ye kaybetmişti. Ayrıca VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde oynadığı son 34 maçın 33\'ünü kazanma başarısı gösterdi.

\"DÖRT GÖZLE ŞAMPİYONLAR LİGİ\'Nİ BEKLİYORUZ\"

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, \'\'Şampiyonlar Ligi\'nde ilk maçımıza çıkıyoruz. Bu sezon yine Şampiyonlar Ligi için çok heyecanlıyız. Takım olarak çok iyi durumdayız ve son iki maçtaki gelişimimizi açıkçası beğeniyorum. Her maç oyun olarak daha ileriye gidiyoruz ve adım adım gelişim gösteriyoruz. Rakibimiz bu grupta mücadele etmek için iyi işler başardı. Alba Blaj önünde Romanya\'daki mağlubiyetten sonra altın setle birlikte üst üste dört set alarak gruplara kaldı. Karakterli ve savaşçı ruha sahip bir takıma karşı oynayacağız. Alman ekipleri disiplinli bir yapıya sahip, blok ve defansta çok iyiler. Bizim için kolay bir maç olmayacak\'\' dedi.

\"BÜYÜK BİR GURURLA SEZONA BAŞLIYORUZ\"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, \'\'Bu sezon Şampiyonlar Ligi\'ne üst üste iki kez şampiyon olarak başlıyor olmak, bizim için büyük bir gurur. Stuttgart zorlu bir elemeyi geçerek, rakibini altın setle mağlup etti. Oldukça mücadeleci bir takımla oynayacağımızın farkındayız. Umarım bu maçla iyi bir başlangıç yapabiliriz\'\' ifadelerini kullandı.

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