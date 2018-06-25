Son şampiyon Sugita ikinci turda

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Antalya Açık\'ta son şampiyon Japon raket Yuichi Sugita, Arjantinli Guido Pella\'yı yenerek ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy\'nin ortaklaşa düzenlediği THY Antalya Açık\'a üçüncü gün maçlarıyla devam edildi. Son şampiyon Japon tenisçi Yuichi Sugita, Arjantinli Guido Pella ile karşılaştı. Merkez kortta oynanan maçın ilk setinde daha etkili olan taraf Sugita oldu. Setin üçüncü oyununda rakibinin servisini rahat kıran Japon raket, setin kalanında hata yapmadı ve ilk seti 36 dakikanın sonunda 6-4 kazandı.

İkinci sete daha istekli başlayan Pella ise rakibinin ilk servis oyununda beşinci denemesinde servisi kırdı ve avantajı elde etti. Kendi servislerinde mükemmel bir performansa imza atan Arjantinli raket 6-3 ile kazandığı ikinci set sonucunda maça dengeyi getirdi.

Büyük bir heyecana sahne olan final setinde iki taraf da uzun süre servislerinde çok başarılı oldu. Setin en kritik yerinde 5-4 önde olan Sugita, rakibinin servis oyununda yakaladığı ilk maç puanını değerlendirdi ve seti 6-4, maçı ise zor da olsa 2-1 kazanarak ikinci tura yükseldi.

Günün diğer tekler maçlarında Fransız Pierre Hugues Herbert, Arjantinli Federico Delbonis\'yi 7-6 ve 6-4\'lük setlerle; Litvanyalı Ricardas Berankis, Rus Evgeny Donskoy\'yu 6-2, 6-7 ve 6-3\'lük setlerle eledi. Çiftler kategorisinde ise Brezilyalı Marcelo Demoliner ve Meksikalı Santiago Gonzalez, Fransız Fabrice Martin ve Hintli Purav Raja\'yı 6-3 ve 6-2\'lik setlerle; Fransız Jonathan Eysseric ve vatandaşı Hugo Nys, Sırp Ilija Bozoljac ve Bosna- Hersekli Damir Dzumhur\'yu 6-3 ve 6-3\'lük setlerle geçmeyi başardı.

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