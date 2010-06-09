Son şampiyon İtalya Güney Afrika'da

T24 - 2010 Dünya Kupası'nın başlamasına 2 gün kala turnuvanın son şampiyonu İtalya'da, ev sahibi Güney Afrika Cumhuriyeti'ne geldi.





''Gök mavililer'' olarak anılan İtalya Milli Takımı, dün akşam Milano'dan Alitalia'ya ait uçakla Güney Afrika'nın Johannesburg kentinin yolunu tuttu. İtalya Milli Takımı yerel saatle bu sabah ev sahibi ülkeye varırken, uçakta gök mavili takıma pek çok gazeteci ve az sayıda taraftar da eşlik etti.





Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gelen İtalya'nın programı da netleşti. Bugün öğleden sonra ilk antrenmanını gerçekleştirecek gök mavililerde teknik direktör Marcello Lippi, idmandan sonra basın toplantısı düzenleyecek.





(F) Grubu'nda yer alan İtalya, kupadaki ilk maçında, Cape Town şehrinde Paraguay ile TSİ 20.30'da karşılaşacak.







'Abete takıma güveniyor'







Gök mavili takımın Güney Afrika'ya yaptığı seyahatte uçakta yer alan İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giancarlo Abete de uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Takıma güvendiğini belirten Abete, ''Bütün dünya, İngiltere, İspanya, Arjantin ve Brezilya'yı favori gösteriyor. İtalya'nın son dünya şampiyonu olduğu unutulmamalı. Bu takıma güveniyorum. Bizim takımımız son yıllarda en iyi işlerden birine imza attı'' dedi.