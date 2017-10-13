Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, mağlubiyetle başladı

Unicaja Malaga - Fenerbahçe Doğuş: 68-67

İSTANBUL, (DHA) - THY Avrupa Ligi ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Unicaja Malaga\'ya 68-67 mağlup oldu.

Palacio de Deportes José María Martín Carpena\'da oynanan mücadelenin ilk periyodu 20-20\'lik eşitlikle sonuçlandı. 2\'nci periyotta vites artıran Fenerbahçe, devreye 41-36\'lık skorla 5 sayı önde girdi. 3\'üncü çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, son periyot önce 7 sayılık üstünlük yakaladı: 50-57. Son periyotta seyircisinin de desteğiyle savunmada iyi bir performans gösteren Unicaja Malaga, temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş\'u 10 sayıda tutarken, rakip potaya 18 sayı gönderdi. Mücadelenin son 6 saniyesinde Kostas Sloukas ile son topu kullanan Fenerbahçe, bu hücumdan sayı bulamayınca İspanya ekibi Unicaja Malaga, sahadan 68-67 galip ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 15 sayıyla Fenerbahçe\'den Kostas Sloukas olurken, Unicaja Malagalı Giorgi Shermadini 12 sayı üretti.