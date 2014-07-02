Son şampiyon Andy Murray, Wimbledon'a veda etti

Wimbledon Tenis Turnuvası favorilerinden Rafael Nadal'ın elenmesinin ardından, son şampiyon Andy Murray de veda etti.



Sezonun üçüncü "grand slam" tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkeklerin 11 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov, son şampiyon Andy Murray'i 3-0 mağlup ederek kariyerinde ilk kez bir "grand slam"de yarı finale yükseldi.

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate'in yanı sıra İngiliz aktör Hugh Grant'in de izlediği tek erkekler çeyrek finalinde, unvanını korumaya çalışan 3 numaralı seribaşı Andy Murray ile kariyerinde ikinci kez bir "grand slam"de son 8'e kalan Grigor Dimitrov karşılaştı.

Bulgar raket, kötü bir servis performansı sergileyen Murray karşısında ilk seti 6-1 gibi farklı bir skorla kazandı. Tenisçilerin birer kez servis kırdığı ikinci setin sonucunu "tie break" belirledi. "Tie break"i 7-4 alan Dimitrov, maçta 2-0 öne geçti.

Dimitrov, 3. sette ikinci servislerinden yüksek oranda puan kazandı ve Büyük Britanyalı şampiyona bir kez bile servis kırma fırsatı tanımadı. Bulgar tenisçinin etkili oyununa, Murray'nin basit hataları da eklenince Dimitrov, seti 6-2, 2 saat süren maçı da 3-0 kazanarak kariyerinin en önemli başarısına imza attı.

Djokovic 3-2'lik setlerle turladı

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 1. sırada bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, Hırvat Marin Cilic'i mağlup ederek Wimbledon'da yarı finale yükseldi.

Daha önce 9 kez yendiği rakibi karşısında maça hızlı başlayan Djokovic, etkili servis atışları ile oyunu kontrol altına aldı.



Özellikle "winner" vuruşlarda başarılı olan ve rakibine sayı şansı vermeyen Sırp tenisçi, bu sette sadece bir oyun vererek ilk seti 6-1 kazandı ve skoru 1-0 lehine getirdi.

İkinci sete etkili başlayan Cilic, rakibinin servis oyununu kırarak skoru 4-2 lehine getirdi. Özellikle Djokovic'in hücum vuruşlarına etkili savunma ile cevap veren Hırvat tenisçi Cilic, kalan oyunları da kazanarak, bu seti de 6-3 kazandı ve setlerde durumu 1-1 eşitledi.

Üçüncü sette kendi servis oyunlarını kazanarak başlayan iki tenisçi de skoru 5-5'e getirdi. Setin 11 ve 12. oyunlarında her iki tenisçi de birbirlerinin servis oyunlarını kırarak skoru 6-6'ya ve seti uzatma oyununa taşıdı. "Tie-Break" oyununda gülen taraf Marin Cilic oldu ve uzatma oyununu 7-4, seti 7-6 kazanarak , setlerde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette Djokovic'in baskısına dayanamayan Hırvat raket, oyuna girmede zorluk yaşayınca skorda bir anda 4-1 geride kaldı. Kalan oyunlarda daha sakin kalmayı başaran Sırp oyuncu, bu seti 6-2 kazanarak oyunda 2-2 beraberliği yakaladı.

Mental açıdan büyük düşüş yaşayan Hırvat raket, bu seti de 6-2 kaybederek, oyunda 3-1 geriye düştü.

Novak Djokovic, 3 saat 24 dakika süren maçı, 6-1, 3-6, 6-7 (7-4 tie-break) , 6-2 ve 6-2'lik sonuçlarla 3-2 kazandı ve yarı finale yükselen sporcu oldu.