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Dünya

SON REUTERS MUHABİRİ DE SERBEST BIRAKILDI LONDRA (A.A)

04 Nisan 2011 01:36

-SON REUTERS MUHABİRİ DE SERBEST BIRAKILDI LONDRA (A.A) - 03.04.2011 - İngiliz Uluslararası Reuters haber ajansı, Suriye'de gözaltında olan foto muhabirlerinden Halid El Hariri'nin (50) serbest bırakıldığını bildirdi. Ajans açıklamasında, Suriyeli yetkililerin El Hariri'yi 6 gün süren gözaltıdan sonra serbest bıraktığını belirtilerek, El Hariri'nin salıverildikten sonra arkadaşlarına durumunun iyi olduğunu anlattığı kaydedildi. El Hariri, Suriye'de, geçen hafta gözaltına alındığı bildirilen Reuters ajansı için çalışan dördüncü gazeteciydi. Diğer üç gazeteci daha önce salıverilmiş ve kendilerine ülkeyi terk etmeleri talimatı verilmişti. Reuters'in, Şam'da 5 yıldır muhabirliğini yapan bir başka gazetecinin de 25 Martta ülkeden sınırdışı edildiği açıklanmıştı.

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