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Dünya

Son resmi görevleri için Britanya'ya giden Prens Harry, Bon Jovi ile düet yaptı

Prens Harry, ay sonunda resmen Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakmış olacak

01 Mart 2020 10:59

Britanya'da kraliyet ailesindeki görevlerini resmen bırakmasına günler kalan Prens Harry, rock yıldızı Bon Jovi ile bir yardım kuruluşu yararına düet yaptı. 

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