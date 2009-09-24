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Yaşam

Son Osmanlı şehzadesi hayatını kaybetti

Osmanlı Hanedanı'nın en kıdemli üyesi Şehzade Ertuğrul Osman Osmanoğlu vefat etti.

24 Eylül 2009 03:00

Osmanlı Hanedanı'nın en kıdemli üyesi Şehzade Ertuğrul Osman Osmanoğlu vefat etti.




Yaşlılık ve böbrek yetmezliği Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Şehzade Osmanoğlu, 97 yaşındaydı.

Sultan 2 Abdülhamit'in torunu ve Şehzade Mehmet Burhaneddin Efendi'nin oğlu olan Ertuğrul Osman, 1912'da doğdu.

Ertuğrul Osman Osmanoğlu 12 yaşında ailesiyle birlikte sürgüne gitti.

1933 yılında New York'a yerleşti.

1974 yılında Osmanlı Hanedanı üyeleri için çıkarılan af ile ilk kez 1992 yılında Türkiye'ye gelen Ertuğrul Osman Osmanoğlu, 2004 yılında Türk vatandaşlığına alındı.

Ertuğrul Osman, 1991 yılında Afgan Prensi Abdulfettah Tarzi'nin kızı Zeynep Tarzi ile evlendi.

97 yaşında ölen Sultan 2 Abdülhamit'in torunu Ertuğrul Osman Osmanoğlu, 2004 yılında Türk vatandaşlığına alınmıştı

Osmanoğlu, "Türk vatandaşlığı aldığınızda neler hissettiniz?" sorusuna şu cevabı vermişti: "Çok makbule geçti. Benim açımdan çok farklı oldu. Aslında, pasaportum olmuş olmamış çok önemli değil. Sadece bir resmiyet kazandı. Nitekim, 1974 yılında izin vermişlerdi zaten. Türkiye'ye ilk kez 1992'de geldim."

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