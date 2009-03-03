Son Osmanlı 1. Recep

41 kilometreye ulaştı

Kendine özgü çözümler

Bu da iyi bir ciklet

Hattın açılışı öncesinde halka seslenen Erdoğan, Metrobüs ve yapılan diğer yatırımlarla ilgili konuşurken açılışın olduğu alanda açılan bir afiş dikkat çekti.Özellikle son Davos çıkışının ardından bazı kesimler tarafından ‘Yeni Osmanlı’nın temsilcisi olarak gösterilen Başbakan Erdoğan için hazırlanan afişte ise şunlar yazıyor: “Son Osmanlı Padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan!”Erdoğan, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs hattının Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Otoparkı'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün İstanbul adına, İstanbul'un ulaşımı adına tarihi günlerden birine daha şahitlik edildiğini belirtti.Anadolu ve Avrupa yakasının metrobüsle birleştiğini ifade eden Erdoğan, Avcılar-Topkapı metrobüs hattının kullanımının 2007'de başladığını, sonra Topkapı-Zincirlikuyu arasında hizmet vermeye devam ettiğini, bugün ise Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme hattının açıldığını söyledi.Yeni hatla birlikte metrobüsün 41 kilometreye ulaştığını bildiren Erdoğan, metrobüsle Avcılar-Topkapı-Zincirlikuyu arasının 38 dakika, Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme arasının ise 25 dakika olacağını kaydetti.Metrobüs hattında şu anda 300 otobüsün hizmet verdiğini, 545 bin yolcu taşındığını belirten Erdoğan, yeni hatla birlikte günde 1 milyon yolcuya ulaşmanın hedeflendiğini dile getirdi.Avcılar-Beylikdüzü, Kadıköy-Bostancı ve Harem-Kozyatağı arasında da metrobüs hattı yapılacağını anlatan Erdoğan, İstanbul gibi devasa bir şehirde, bir dünya metropolünde ulaşım sorunlarını çözmenin ciddi maliyet ve çaba gerektirdiğini, İstanbul'un ulaşımına şu ana kadar yaklaşık 17 milyar TL harcandığını bildirdi.Türkiye'nin hemen her şehrinde ulaşım sorunlarının ülkedeki ve dünyadaki deneyimler sayesinde çözüldüğünü ancak İstanbul'un kendine özgü çözümler üretmesi, projelerini kendisinin oluşturması gerektiğini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:"Günde 600 aracın trafiğe çıktığı bir şehirde sorunların ne denli büyük olduğunu tasavvur edersiniz. Ama insaf sahibi olmayanlar, kusura bakmayın, yine söyleyeceğim. Medya, yine kaydına, köşesine düşeni kullanır biliyorum. Bekara karı boşamak kolay. Sorumluluğu olmayanlar için atıp tutmak kolay. İstanbul'un adresini bilmeyenlerin söylediği şeyler ortada. (Biz gelince ulaşım sorununu kökten çözeceğiz) diyorlar. Acaba bunun kökü nerede? Sor bulamaz. Fakat biz İstanbul'u iyi biliriz. İstanbul'un bu noktadaki sıkıntılarını iyi biliriz.Bu zihniyetler bu ülkede iktidar olduktan sonra bir katlı köprülü kavşak dahi yapmamışlardır, yapamamışlardır. Biz gelince bunları yaptık. Şimdi başladılar tünel konuşmaya bizim iktidarımızla birlikte... Bunların kitaplarında tünel münel diye bir şey yok. Bize bunlar dağları bıraktılar, biz Ferhat olduk dağları deldik. 12 kilometreye ulaşan 11-12 tünel açtık. Bolu Dağı tünelini bırakıp kaçtılar. Yapamadılar. Ve 'ne olacak' diye sorulduğunda verdikleri cevap şuydu, 'Burayı acaba patates deposuna mı döndürsek yoksa doğalgaz mı stoklasak?' Bunları konuşmaya başladılar. Ama bizimle işin rengi değişti. Olmaz denilen şeyler oldu."Bir ulaşım projesini oluştururken maliyet, çevresel özellikler, nüfus, çarpık kentleşme gibi birçok parametreyi dikkate alarak adımlarını attıklarını ifade eden Başbakan Erdoğan, "Hamdolsun" diye başladığı konuşmasını "Köşe yazarları bu hamdolsuna da çok takılmışlar. Ben diyorum ki güle güle kullanın. Bu da iyi bir ciklet" diye sürdürdü.İstanbul'da bu zihniyetin "ilkleri gerçekleştirdiğini, dünyaya örnek olacak projelere imza attığını" ifade eden Erdoğan, 2004-2008 döneminde ulaşıma ayrılan parayla İstanbul'un çehresinin değişmeye başladığını söyledi.İstanbul'da bir modern şehirde olması gereken her şeyin bulunduğunu kaydeden Erdoğan, "Son 5 yılda İstanbul'a 105 köprülü kavşak yapıldığını düşünürseniz ulaşıma İstanbul Büyükşehir Belediyesinin verdiği önemi zaten görürsünüz. Fakat ilginçtir ki bazıları 'katlı köprülü kavşaklar çözüm değildir' diyor" şeklinde konuştu.