Son olarak ‘Okay'ın Kitabı'nı yazmıştı; gazeteci Aytekin Hatipoğlu hayatını kaybetti

Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde çalışan gazeteci Aytekin Hatipoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hatipoğlu; Okay Gönensin’in 1. ölüm yıl dönümü anmasından bir gün önce, 12 Temmuz 2018 akşamı düşerek beyin kanaması geçirmişti.

2017 yılında hayatını kaybeden Gazeteci Okay Gönensin'in yakın dostu olan Hatipoğlu, Okay Gönensin için "Okay'ın Kitabı" isimli kitabını geçen Haziran ayında piyasaya çıkarmıştı.

Çeşitli gazetelerde editörülük yapan Hatipoğlu kendisini şu cümlelerle tanımlamıştı:

“Fotoğrafçılık, reklamcılık, tiyatro, “sözlükçülük”, dergicilik, gazetecilik…Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah, Vatan… Son yirmi yılda bu gazetelerde sayısı 100’ü geçen yazarlarla çalıştım. Kimini yitirdiğimiz değerli kimseler vardı aralarında. Diplomatlar, devlet adamları, sanatçılar, siyasetçiler, akademisyenler ve gazeteciler…Ekonomiden siyasete, kültür-sanattan bilim ve teknolojiye; teoloji, tarih ve felsefeye, binlerce ve binlerce yazıyı yayına hazırladım. Bu yirmi yıllık “amansız mücadele” boyunca ne patronumu ne gazeteyi ne okuru ne de yazarı 1. planda tuttum. Her zaman 1. planda olan, önümdeki metindi. Bu sayede diğerleri kendiliğinden 1. plana oturmuş oluyordu”

Aytekin Hatipoğlu’nun cenazesi yarın (4 Eylül, Salı) Ataköy 5. Kısım Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Topkapı-Çamlık Mezarlığı’na defnedilecek.