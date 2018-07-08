Son OHAL KHK'sıyla 199 akademisyen de ihraç edildi; işte listesi

18 Temmuz’da sona ermesi beklenen olağanüstü hal kapsamında ilan edilen son kanun hükmünde kararname olacağı söylenen 701 sayılı KHK kapsamında çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. İhraç edilen binlerce kişi arasında, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) bünyesinde çalışan 199 akademisyen ve 52 idari personel de yer aldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayan akademisyenler hakkında soruşturma başlatan eski rektör Adnan Kasman da son yayınlanan OHAL KHK’sıyla ihraç edilirken; bildiriyi imzalayan akademisyenlerin bir kısmı da ihraç listesindeydi.

701 sayılı KHK'yla ihraç edilen akademisyenlerin listesine buradan ulaşabilirsiniz...