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Son noktayı oğul Picasso koydu: İstanbul'da ele geçirilen tablo babama ait değil

FBI tarafından aranan Picasso tablosunun önceki gün İstanbul'da ele geçirildiği ileri sürülmüştü

02 Şubat 2016 10:00

İstanbul'da ele geçirildiği öne sürülen ‘Picasso’ tablosu için oğul Claude Picasso “Bu, Picasso’nun ‘Femme se Coiffaint’ (Saçını Tarayan Kadın) adlı, New York MoMA’ya ait olan eserinin bir kopyasıdır” açıklaması yaptı.

Türkiye, son birkaç gündür Pablo Picasso’ya ait olduğu iddia edilen bir tabloyu tartışıyor. Cumhuriyet'ten Evrim Altuğ'un haberine göre ‘Saçını Tarayan (Çıplak) Kadın’ isimli, 1940 tarihli bu tablonun ABD’nin New York kentindeki MoMA (Modern Sanatlar Müzesi) envanterinde 588.1995 numara ile yer aldığını ve eserin Louise Reinhardt Smith tarafından müzeye bağışlanmış olduğunu, ancak sergilenmeye devam etmediği ortaya çıkmıştı.

Önceki gün Pablo Picasso’nun oğlu, dün Bakırköy’de ele geçirilen ‘sözde Picasso’ tablosu için şunları açıkladı:

“Sayın Bayım, Talebiniz üzerine Bay Claude Picasso, söz konusu eserin özgünlüğünü anlamak için tarafımıza ilettiğiniz dokümanları incelemiştir.

‘Femme se Coiffaint’ (Saçını Tarayan Kadın)

Gönderdiğiniz bilgiler doğrultusunda ve sadece bu dokümanlara bakıldığında, Claude Picasso, bu tablonun babası Pablo Picasso’nun elinden çıkmadığı kanısındadır.

Bu, Picasso’nun ‘Femme se Coiffaint’ adlı, New York MoMA’ya ait olan eserinin bir taklididir.

Pablo Picasso’ya ait bu eserin bir kopyası yoktur.

Saygılarımızla.”

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