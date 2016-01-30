T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FBI tarafından aranan Picasso tablosu İstanbul'da ele geçirildi

Alıcı gibi şüphelilerle irtibata geçen polis, Fatih'teki bir kafede kaçakçıları gözaltına alarak, tabloya el koydu

30 Ocak 2016 13:18

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu belirtilen ve FBI başta olmak üzere uluslararası güvenlik teşkilatlarınca tüm dünyada aranan bir tablo ele geçirdi. İncelenmek üzere Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gönderilen tablonun orijinal olup olmadığı uzmanlarca yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, İspanyol ressam Picasso'nun 1940'ta yaptığı "saçını tarayan çıplak kadın" isimli tablonun uluslararası kaçakçılar tarafından satılmak istendiğini belirledi.

Şüphelilerle yaklaşık bir ay önce alıcı gibi irtibata geçen polis, uzun pazarlıklar sonucu 7 milyon dolara anlaşma sağladı. Teslimat için Fatih'teki bir kafeye gelen 2 şüpheli gözaltına alınırken, tabloya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Arkasında orijinalliği gösteren ve sahibi konumundaki koleksiyonerin ismini taşıyan mühürler bulunan tablonun, başta FBI olmak üzere uluslararası güvenlik teşkilatlarınca arandığı bildirildi.

Tablo incelenmek üzere Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gönderildi.

ETİKETLER

picassotablokaçakçıistanbul polisfbıhabergündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24