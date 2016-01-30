FBI tarafından aranan Picasso tablosu İstanbul'da ele geçirildi

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait olduğu belirtilen ve FBI başta olmak üzere uluslararası güvenlik teşkilatlarınca tüm dünyada aranan bir tablo ele geçirdi. İncelenmek üzere Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gönderilen tablonun orijinal olup olmadığı uzmanlarca yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacak.

Kaçakçılık suçlarıyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, İspanyol ressam Picasso'nun 1940'ta yaptığı "saçını tarayan çıplak kadın" isimli tablonun uluslararası kaçakçılar tarafından satılmak istendiğini belirledi.

Şüphelilerle yaklaşık bir ay önce alıcı gibi irtibata geçen polis, uzun pazarlıklar sonucu 7 milyon dolara anlaşma sağladı. Teslimat için Fatih'teki bir kafeye gelen 2 şüpheli gözaltına alınırken, tabloya el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Arkasında orijinalliği gösteren ve sahibi konumundaki koleksiyonerin ismini taşıyan mühürler bulunan tablonun, başta FBI olmak üzere uluslararası güvenlik teşkilatlarınca arandığı bildirildi.

Tablo incelenmek üzere Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gönderildi.