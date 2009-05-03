Son moda trendleri

Ayakkabıdan şaraba, cafeden otele kadar son modaları öğrenmek ister misiniz?



Ayaklar fora



Boss’un derin “V” yaka kesimlerin ve kobalt mavisinin ağırlıkla kullanıldığı Black Women koleksiyonunda bulunan deri topuklu sandaletler yazın en “seksi” habercilerinden.



En yeni “hayal”



Hayal Kahvesi’nin yeni şubesi alışveriş merkezi Optimum’da açıldı. Haftada yedi gün 10.00’dan 22.00’ye kadar hizmet veren mekânın organik salatalardan, İtalyan işi pizzalara uzanan geniş bir mönüsü var.



Lüks alışveriş



İnternetten lüks alışveriş yapma sistemi, Markafoni ve Limango siteleriyle artık Türkiye’de. Lüks markaların ürünlerini büyük indirimlerle alabildiğiniz bu sitelere ancak davet ya da referansla girebiliyorsunuz.



Yazlık şifreler



Armani’nin Code Summer parfümünün kadın versiyonu portakal, armut ve zencefil,

erkek versiyonuysa bergamut, limon ve amber aromalı.



Davetlerin yemeği hazır



Evinde davet vermek isteyenlere hizmet veren Ossichefs özel şefleri, restoran kalitesinde hazırlanan mönüleri ve profesyonel servis elemanları ile ev sahibinin yükünü hafifletiyor.



Raflardan yenilikler



- Normal ekmekten yüzde 75 daha az yağ içeren ve bir diliminde 48 kalori bulunan Uno Light Ekmek, aç kalmadan kilolarından kurtulmak isteyenlere hitap ediyor.



-Ülker Golf’ün yeni külahlı dondurması Frutto Ring’de kaymaklı dondurmanın ortasında kırmızı meyve sosu ve meyve halkası var.



-Nesquik’in yeni içeceği “Nesquik 3’ü 1 arada” sıcak ya da soğuk sütle hazırlanıyor. İçeceğin yapay aroma, renklendirici ve katkı maddesi içermediği belirtiliyor.



-Barilla’nın tam buğday unundan üretilen makarnası Barilla Integrali yüksek oranda lif içeriyor.



Şaraplar yarı fiyatına



Kitchenette şubelerinde Doluca işbirliğiyle düzenlenen şarap festivali Chinchin at Kitchenette

30 Mayıs’a kadar sürüyor. Şarap meraklıları diledikleri şarabı yüzde 50 indirimle tadabilecek.



