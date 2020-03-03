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Hasta tutuklu Aysel Koç cezaevinde yaşamını yitirdi

Cezaevi yönetimi Koç'un yaşamına son verdiğini iddia etti

03 Mart 2020 17:40

Maoist Komünist Partisi (MKP) davasından müebbet hapis cezası alan epilepsi hastası Aysel Koç hayatını kaybetti. Sincan Cezaevi Yönetimi Koç'un yaşamına son verdiğini iddia ederken, İnsan Hakları Derneği ölüm nedeninin Adli Tıp raporu sonrası netleşeceğini açıkladı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi, cezaevi yetkililerinden ve aileden bilgi almak için Adli Tıp Kurumu’na gitti.

Cenazenin İstanbul Gazi Cemevi’ne getirileceği öğrenildi.

Aysel Koç'un ailesi daha önce de İHD aracılığıyla cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gündeme taşımıştı. 

 

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