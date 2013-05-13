Son kullanma tarihi geçmiş 30 bin şişe içki ele geçirildi

Muğla'da, üzerindeki etiketler değiştirilerek piyasaya sürülmek istenen son kullanma tarihi geçmiş 30 bin şişenin üzerinde içki ele geçirildi.



İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarati çalışması sonucu, Avrupa ülkelerinde üretilen bazı içkilerin Türkiye distribütörlüğünü yapan bir şirketin, son kullanma tarihi geçmiş alkollü içecekleri ithal ederek tarihlerini değiştirdikten sonra Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik bölgelerde piyasaya sürdüğü tespit edildi.

Şirkete ait Ula ve Marmaris ilçelerinde bulunan iki ayrı depoda eş zamanlı yapılan aramada, farklı firmalara ait ithal edilmiş 28 bin 557 şişe tarihi geçmiş alkollü içecek ile şişelere yapıştırılmak üzere hazırlanmış kullanma tarihlerini gösteren çok sayıda etiket ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki başka depolarda yapılan aramalar da ise bin 521 şişe kullanma süresi geçmiş içki bulundu.

İthalatçı firma yetkilisinin ifadesine başvuran jandarma ekiplerinin, soruşturmayı derinleştirmeye ve kesilmiş faturalar üzerinden piyasaya sürülmüş diğer içkilere ulaşmaya çalıştığı belirtildi.