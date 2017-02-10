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Son KHK'dan: İlkokul ve ortaokul öğrencilerine takviye kursu yasak

2 bin etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı

10 Şubat 2017 13:51

Kapatılan dershanelerin ardından son KHK ile etüt eğitim merkezleri de eğitim sisteminden çıkarıldı. Halen faaliyet gösteren 2 bin 6 etüt merkezine 1 Temmuz'a kadar dönüşüm hakkı tanındı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek.

Habertürk'ten Lütfi Erdoğan'ın haberine göre, OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yer aldı. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alan, 'öğrenci etüt eğitim merkezleri' ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılarak, yerine 'sosyal etkinlik merkezleri' ibaresi eklendi.

İlköğretim öğrencilerinin okul dışında herhangi bir takviye kursuna gitmesine izin verilmeyecek. Dershanelerin ardından açılan ve sadece tek ders verebilen özel eğitim kursları da lise öğrencileri için faaliyet gösterebilecek.

KHK ile daha önce kanunda olmayan, "sosyal etkinlik merkezleri'nin açılmasına izin verildi. Bu merkezlerde öğrencilerin sosyal, kültürel ve sanatsal faliyetleri yürütebilmesi sağlanacak.

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dershaneeğitim merkezi1 TemmuzOHAL

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