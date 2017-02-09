Son KHK ile Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör de ihraç edldi

686 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilen Prof. Dr. Öget Öktem Tanör, Türkiye'nin ilk nöropsikolok hekimlerindendi. 82 yaşındaki Tanör aynı zamanda da Türkiye'nin ilk nöropsikoloji laboratuvarını kuran isimdi.

Tanör, 2002 yılında hayatını kaybeden Anayasa Profesörü Bülent Tanör'ün de eşiydi.

Salı geceyarısı yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitelerde görevli 330 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilen akademisyenler arasında Türkiye'nin ilk nöropsikoloğu Prof. Dr. Öget Öktem Tanör de var.Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı.

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 417 kişi, YÖK'e bağlı kurumlarda 330 kişi, Yüksek Seçim Kurulu'nda 10 kişi, ekonomi bakanlığı'nda 15 kişi, İçişleri Bakanlığı'nda 49 kişi, Dışişleri Bakanlığı'ndan 48 kişi, TRT bünyesinden 80 kişi ve toplam 4 bin 464 kişi memuriyetten ihraç edildi.