Son KHK ile 'FETÖ' dahil 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklananlar hiçbir sınava giremeyecek

Hükümet, 'FETÖ' dahil terörle mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya koydu. Yayımlanan iki yeni kararname kapsamında cezaevinde bulunan 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklananlara özel ve kamu kurumlarının açtığı sınavlara girme yasağı getirildi.

Çıkarılan KHK'ya göre, 'terör örgütü üyeliği' veya 'terör örgütü' ilan edilen grupların faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu bulunanlar, olağanüstü hâlin devamı süresince hiçbir sınava giremeyecekler.

677 sayılı KHK'nın 4. maddesi şöyle:

"Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler."