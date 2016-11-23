T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Son KHK ile 'FETÖ' dahil 'terör örgütü üyeliği'nden tutuklananlar hiçbir sınava giremeyecek

Adalet Bakanı, 36 bin 951 kişinin 'FETÖ'den tutuklu olduğunu açıklamıştı

23 Kasım 2016 12:56

Hükümet, 'FETÖ' dahil terörle mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulamaya koydu. Yayımlanan iki yeni kararname kapsamında cezaevinde bulunan 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklananlara özel ve kamu kurumlarının açtığı sınavlara girme yasağı getirildi.

Çıkarılan KHK'ya göre, 'terör örgütü üyeliği' veya 'terör örgütü' ilan edilen grupların faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu bulunanlar, olağanüstü hâlin devamı süresince hiçbir sınava giremeyecekler.

677 sayılı KHK'nın 4. maddesi şöyle:

"Terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar sebebiyle tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunanlar, olağanüstü halin devamı ve kurumda barındırıldıkları süre zarfında, ülke genelinde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ceza infaz kurumu içinde veya dışında yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremezler."

ETİKETLER

KHKsınavgiriş yasağıFETÖtutuklu askersivillerKPSS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24