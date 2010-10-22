Son kez ringe çıkıyorlar

T24

Senaryosunu da Tim Kelleher'ın yazdığı film, hayat boyu büyük rekabet yaşamış iki boksör eskisinin 50'li yaşlarının sonunda son bir kez dövüşüp kozlarını paylaşmalarını anlatacak.İki usta oyuncunun gençlik yıllarında ringlerde çektikleri film usta yönetmenin en büyük ilham kaynağı oldu. 1980 yapımı boksör Jake LaMotta'nın kendi ağzıyla anlattığı Kızgın Boğa (Raging Bull) filminde kendisini hayran bırakacak bir oyunculuk performansı sergilemiş Robert De Niro ile herkesin Rock Balboa’sı Sylvester Stallone bir araya gelmesi için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.Production Weekly’nin Twitter’dan flaş haber olarak verdiği bilgiler arasında, Bill Gerber (Gran Torino) ile Mark Steven Johnson'ın yapımcılığını üstlendikleri filmin çekimlerine Ocak 2011'de başlanması planlanıyor.