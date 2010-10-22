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Kültür-Sanat

Son kez ringe çıkıyorlar

Amerikalı usta yönetmen Tim Kelleher'ın yeni projesi sinema dünyasını ayağa kaldırdı.

22 Ekim 2010 03:00

T24 - Amerikalı usta yönetmen Tim Kelleher'ın yeni projesi sinema dünyasını ayağa kaldırdı. Söylentilere göre yönetmenin yeni filminde ‘Grudge Match’ (İntikam Maçı) filminde iki dev isim Sylvester Stallone ve Robert De Niro son kez ringe çıkacak.

Senaryosunu da Tim Kelleher'ın yazdığı film, hayat boyu büyük rekabet yaşamış iki boksör eskisinin 50'li yaşlarının sonunda son bir kez dövüşüp kozlarını paylaşmalarını anlatacak.

İki usta oyuncunun gençlik yıllarında ringlerde çektikleri film usta yönetmenin en büyük ilham kaynağı oldu. 1980 yapımı boksör Jake LaMotta'nın kendi ağzıyla anlattığı Kızgın Boğa (Raging Bull) filminde kendisini hayran bırakacak bir oyunculuk performansı sergilemiş Robert De Niro ile herkesin Rock Balboa’sı  Sylvester Stallone bir araya gelmesi için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

Production Weekly’nin Twitter’dan flaş haber olarak verdiği bilgiler arasında,  Bill Gerber (Gran Torino) ile Mark Steven Johnson'ın yapımcılığını üstlendikleri filmin çekimlerine Ocak 2011'de başlanması planlanıyor.


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