’Son kez konuşalım’dedi, tecavüze kalkıştı

Samsun'da 20 yaşındaki eski sevgilisini 'Son kez konuşalım' deyip kandıran ve tecavüz girişiminde bulunan genç, iddiaları reddetti.



Samsun’da 20 yaşındaki eski sevgilisi E.T.'ye cinsel istismarda bulunmak suçundan tutuksuz yargılanan 27 yaşındaki Mustafa A., duruşmada verdiği ifadede ``Bana iftira atıyor. Onun için Sivas'tan kalkıp, Samsun'a geliyordum. Evlenmek istedim ama söylediği yalanları öğrenince vazgeçtim. Birkaç kez seviştik. Cinsel ilişkiye girmedik'' dedi. Duruşmaya katılan E.T. ise ``Beni `Son kez konuşalım' diyerek çağırdı. Sonra otomobille ıssız bir yere götürüp tecavüz etmek istedi. Başaramayınca da bıraktı'' dedi.



Sivas'ta oto aksesuarı satışı yapan Mustafa A., telefonla tanıştığı E.T. ile arkadaş oldu. Bir süre sonra Mustafa A., genç kızın oturduğu Samsun'un Bafra ilçesine geldi. Birbirlerini beğenen gençler sık sık görüşmeye başladı. Ancak iddiaya göre Mustafa A., sevgilisinin ailesi hakkında kendisine yalanlar söylediğini öğrenince E.T.'den ayrılmak istedi. Geçen yıl Ekim ayında, arkadaşı 24 yaşındaki K.Y.K. ile birlikte Samsun'a gelen Mustafa A., E.T. ile buluştu ve üç kişi birlikte gezmeye çıktı. İki arkadaş akşam olunca memleketleri Sivas'a dönerken, E.T. polise giderek Mustafa A.'nın kendisini tabancayla tehdit ederek kaçırdığını ve zorla cinsel ilişkiye girmek istediğini söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine yakalanan Mustafa A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak 20 gün cezaevinde kaldıktan sonra avukatlarının yaptığı itiraz üzerine serbest bırakıldı.



Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkan Mustafa A., genç kızın kendisine iftira attığını söyleyerek, ``9 ay süren bir ilişkimiz oldu. İlk başlarda kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. Hatta ilişkimizi annesi ve ablası da biliyordu. Ancak ailesi hakkında bana yalan söylediğini öğrendim. Ailesinden kurtulmak istiyordu. Ben de kendisinden ayrılmak istedim. Ancak beni rahat bırakmadı. Sık sık beni Bafra'ya çağırıyordu. `Gelemem' dediğimde intihar edeceğini söylüyordu. Ben de geliyordum. Kendisine zorla bir şey yapmış değilim. Birkaç kez sevişmiştik. Olay günü de kendisini sadece öptüm. Bana iftira atıyor'' dedi.



Kızı, koli bandıyla etkisiz hale getirdi



Duruşmaya katılan E.T. ise ayrıldıktan sonra Mustafa A.'nın kendisini arayarak görüşmek istediğini ileri sürerek, ``Yine arayıp, `Son bir kez konuşalım' dedi. Ben de kabul ettim. Yanında biri daha vardı. Beni zorla otomobile bindirip ormanlık alana götürdü. Arkadaşı otomobilden inince benim ellerimi ve ağzımı koli bantıyla bağladı. Ardından benimle ilişkiye girmek istedi. Ancak direnince başarılı olamadı. Bu kez ağzımdaki koli bantını çıkarıp beni öpmeye başladı. Bağırıp yardım isteyince de tabancayla beni tehdit etti. Bir süre sonra arkadaşı geldi. Bafra'ya götürüp evimin yakınlarında bırakıp gittiler'' diyerek sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.