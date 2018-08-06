Son karar hâlâ YÖK Başkanı'nda; akademisyenler için ihraç sürecini işletme görevi rektörlere verildi

OHAL sonrası düzenlemeler içeren yasa teklifinde, YÖK’e üniversitelerden 3 yıl boyunca akademisyenlerin ihracı yetkisi verildi. Son karar YÖK Başkanı’na bırakılsa da süreci işletme görevi rektörlere verildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre,YÖK’ün üniversitelere bildirdiği yeni usüllere göre, ilk olarak kamu görevinden çıkarması istenen akademisyenler için rektörlüğün görevlendireceği komisyon dosya hazırlayacak.

Bu komisyonun oluşumunda ise komisyon üyeleri için hakkında çıkarma teklifinde bulunulan akademisyenle geçmişte herhangi bir husumete konu ilişkilerinin olmaması, haklarında daha önce herhangi bir disiplin cezası verilmemiş olması, idari tecrübesi olanlara öncelik verilmesi ve hakkında inceleme yapılan akademik personelden daha üst veya denk unvana sahip olmaları gibi kriterler belirlendi.

TBMM Adalet Komisyonu’nda ihraç yetkisine ilişkin “Bu yetkiler yüzünden ihraçkararlarının yerel ve uluslararası mahkemelerde savunulmasını zorlaştıracaktır” itirazı getiren YÖK , yeni dönemde rektörlüklerden ihraç tekliflerinin hukuki nitelikte somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi şartı getirdi. Hakkında ihraç için dosya oluşturulan akademisyenlere süreç tamamlanmadan gerekli açıklamaları yapması ve kendisini savunabilmesi için 7 günden az olmamak üzere bir süre verilecek. Binlerce akademisyenin neyle suçlandıklarını bile bilmeden KHK ile ihracına karşın YÖK’ün üniversitelere gönderdiği yeni kriterlerde ayrıca “savunma hakkının tam ve eksiksiz kullandırılması” vurgusu da dikkat çekti.

Savunmanın komisyon tarafından kabul görmemesi halinde ise komisyon bunu raporunda gerekçelendirmek durumunda olacak. Komisyonun görüşünün oluşmasında dayanak olan delillerin de raporda belirtilmesine özen gösterilecek. YÖK , ayrıca ihraçteklifine ilişkin raporun mutlaka Üniversite Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanması şartı da getirdi. Bu kapsamda rektörün akademisyen ihracında kanaatinin teklifte “açıkça” belirtilmesi istenecek. Hazırlanan dosya ardından bir dizi pusulasına bağlanarak YÖK’e gönderilecek.