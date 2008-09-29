Son isteği bir bilgisayardı

Denizli'de kas erimesi rahatsızlığı olan 18 yaşındaki Mehmet Ali Kovan, son isteği olan bilgisayarı Umut Çocukları Koruma Derneği'nce kendisine armağan edildikten 8 gün sonra yaşamını kaybetti.



Yedi yaşında yürüyüşü değişmeye başlayan Mehmet Ali'nin hastalığına Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde E vitamini eksikliği nedeni ile kas erimesi teşhisi konuldu. Talihsiz genç, hastalığa yakalandıktan bir süre sonra bacakları tutmaz oldu ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. 11 yıldır tekerlekli sandalyede yaşayan gencin en büyük arzusu akülü tekerlekli sandalye, ortopedik bir yatak ve bir bilgisayar oldu. Mehmet Ali'nin yatağını hayırseverler bağışladı. 3 ay önce kas erimesinin yanı sıra yemek borusu kanserine yakalandığı teşhis edilen Mehmet Ali Kovan'a Umut Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nesrin Akbeyik, geçen 13 Eylül'de diz üstü bilgisayar hediye etti. Ancak, Mehmet Ali yıllardır çok istediği dizüstü bilgisayarını sadece 8 gün babası Ömer Kovan'ın yardımıyla kullanabildi. Yakalandığı kanser yüzünden her geçen gün kötüleşen Mehmet Ali Kovan, kaldırıldığı Server Gazi Devlet Hastanesi'nde 21 Eylül'de yaşamını kaybetti. Mehmet Ali Kovan'ın cenazesi, Çal İlçesi'ne bağlı Kocaköy Köyü'nde toprağa verildi.



Oğlu hayattayken kendilerine verilen sözlerin hiçbirinin tutulmadığını söyleyen anne 40 yaşındaki Dudu Kovan, “Oğluma Memoli derdik, çok sevinirdi. Armağan edilen bilgisayarın ekran koruyucusuna da Memoli yazmıştık. O gün çok mutlu oldu. Çok sevdiği bilgisayarını sadece bir hafta babasının yardımıyla kullanabildi. Bu bilgisayar bizim için artık çok şey ifade ediyor. Oğlum hayattayken birçok dernek, hayırsever bize vaatlerde bulundu. Ancak herkes verdiği sözü unuttu. Oğluma AKP'li Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, akülü tekerlekli sandalye sözü vermişti, yerine getirmedi. Oğlum çok istemesine rağmen bir kez bile akülü tekerlekli sandalyeye binemedi. Biz çok zorluk çektik, insanlar özürlü ailelerine karşı özürlülere karşı biraz daha duyarlı ve dikkatli olsun” dedi.



Yıllardır işsiz olduğunu, iş bulamadığı için maddi sıkıntı çektiklerini söyleyen baba 45 yaşındaki Ömer Kovan ise “Tekstil fabrikalarında işçi olarak çalışıyordum. Krizi bahane ederek beni işten çıkarttılar. 6 ay kadar işsizlik parası aldım, sonra oda bitti. Oğlumun tedavisi için yeşil kart çıkarttım, oğluma devlet tarafından verilen 460 YTL para ile geçiniyorduk. Lisede okuyan bir oğlum daha var. Oturduğum ev babama ait, kira vermiyorum ama çalışmam evimin geçimini sağlamam gerekiyor. Oğluma verdikleri sözleri yerine getirmeyenler bari benim sesimi duysun, bana iş versin” diye konuştu.

