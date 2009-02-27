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Yaşam

Son isteği; 9 yaşında 'ölüm'üne gelin oldu

İki hafta içinde ölmesi beklenen lösemi hastası 9 yaşındaki kız, isteği üzerine gelinlik giydi evlendi. Damat da 7 yaşındaydı

27 Şubat 2009 02:00

Lösemi hastası 9 yaşındaki kızın tek bir isteği vardı, o da evlenmek. İki hafta içinde ölmesi beklenen Jayla Cooper, hayalini gerçekleştirmek için çok küçük yaşta gelinlik giydi, üstelik damat da sadece 7 yaşındaydı. 
 
 
Gelin 9, damatsa 7 yaşında. Ölmeden önce son isteğin gerçekleşmesi için buradalar. Jayla hazırlandı, bembeyaz bir gelinlik elbisesini giydi, prensesler gibiydi.

Lösemi hastası olan ve doktorların verdiği bilgiye göre iki hafta içinde ölmesi beklenen küçük kızın son hayali ailesi tarafından gerçekleştirildi. Babasının kolunda salondan içeri girerken etrafına neşeyle bakıyordu.

7 yaşındaki damat oracıkta Jayla'yı bekliyordu. Ve yüzükler takıldı, 'ölene kadar arkadaş' olacakları sözü verildi. Sonra yeni evlilerin sevdiği şarkı duyuldu; The Jonas Kardeşler söylüyordu, The Love Bug.

Dans ettiler. Kocası için "O çok tatlı biri, onu çok seviyorum. Çok heyecanlı ve mutluydum o anlarda. " açıklamasında bulundu, çiçeği burnunda gelin.
'Ölüm'üne gelin oldu, hayatının son iki haftasında. O mutluydu, ailesi için önemli olan da buydu.

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