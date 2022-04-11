Son iki yılda Google’da en fazla aranan kelime, "Yurtdışı iş ilanları" oldu

İşsizlik ve artan yoksulluk karşısında yurttaş, umudunu yurt dışına gitmeye bağladı. Türkiye’de son iki yılda internet üzerinden yapılan aramalarda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin aktardığına göre, 4 Temmuz 2019 ile 4 Temmuz 2021 arasında Google’da en fazla aranan kelime “yurtdışı iş ilanları” oldu. CHP’li Tutdere, “Bu veri, işsizlik ve yoksulluktan kırılan yurttaşın içler acısı halini gösteriyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, Google’da iş ilanları ve intiharla ilgili ifadelerin aratılması son iki yılda büyük artış (yüzde 5 binin üzeri) gösterdi. Tutdere, Google üzerinden en fazla arama yapılan ifadelerin bazılarını şöyle sıraladı:

“Yurtdışı iş ilanları”

“Yurtdışı iş ilanları vasıfsız”

“İŞKUR yurtdışı iş ilanları”

“Nasıl intihar edebilirim? “

“Ölmek istiyorum”

“İntihar etmek için öneriler”

Arama sıklığında yüksek oranda olan “Yurtdışında iş imkânı” ve “intihar” başlıklarına ilişkin diğer artışlar olarak şöyle:

“Getir yurtdışı iş ilanları (yüzde 950); yurtdışı iş ilanları sahibinden (yüzde 800); yurtdışında çalışmak için nereye başvurmalıyım? (yüzde 500); Green Card başvuru (yüzde 400); Kanada göçmenlik (yüzde 30); Hollanda-İtalya iş ilanları/yurtdışında çalışmak istiyorum (yüzde 250); intihar etmek günah mı? (yüzde 850); en kolay intihar yöntemi (yüzde 600); en acısız ölüm (yüzde 40).”