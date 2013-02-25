Son icraatı Papalık Anayasası'nın değiştirilmesi oldu

Perşembe günü görevinden feragat edecek olan Katoliklerin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, halefinin seçilmesine yönelik Papalık Anayasası’ndaki bazı maddelerde değişiklik yaptı. Buna göre, Papa seçimleri erkene alınabilecek.

22 Şubat 1996 tarihinde Papa 2. Jean Paul tarafından belirlenen Papalık Anayasası (Universi Dominici Gregis) normlarına göre, ölen bir Papa’nın ardından 9 günlük yas tutuluyor ve makamın boşalmasının (sede vacante) ardındaki 15-20 gün içinde ise resmen yeni Papa’nın seçilmesi için oylama başlatılıyordu. Ancak 16. Benediktus bu kuralı değiştirip, halen hayatta olması ve yas tutma süresinin ortadan kalkmasından yola çıkarak, Kardinaller Kongregasyonu’nun isterse bu süreyi öne çekebilmesine karar verdi. Sürenin öne çekilmesi için gereken ise, seçimlere katılmak için çeşitli ülkelerden gelen tüm kardinallerin Vatikan’a ulaşmış olması.

16. Benediktus, söz konusu Anayasa’nın 75’inci maddesinde öngörülen, oyların en az 3’te 2’sini alan kardinalin Papa seçilme şartını 2007 yılında değiştirerek, bunun mümkün olamadığı durumlarda en çok oyu alan 2 kardinal arasında yeniden bir oylama yapılması gerekliliğini buyurmuştu. Bu 2 kardinal, kendilerine de oy verirken, oyların en az 3’te 2’sini alma şartı bulunuyordu. Papa, bu noktayı da değiştirerek, 2 kardinalin kendilerine oy vermelerini engelledi.

Vatikan Basın Bürosu Sorumlusu ve Sözcüsü Peder Federico Lombardi yaptığı açıklamada, 16. Benediktus’un, Vatikan’dan belge sızdırılmasına yönelik skandal olan Vatileaks soruşturmasıyla da yeni Papa’nın ilgileneceğini duyurduğunu aktardı.

(dha)