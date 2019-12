Son Harry Potter barda geçiyor

T24

Son Harry Potter romanının çok gizli tutulan senaryo metninde kitaptan farklı bölümler vardı. Film ekibinin pub’da eğlendikten sonra senaryonun kopyasını barda unutması üzerine yapımcı Warner Bros. soruşturma başlattı. 118 sayfalık kitapçık filmin çekildiği Leavesden Stüdyoları yakınındaki ‘Waterside’ adlı barda unutulmuş.‘Özel ve gizli’ olarak işaretlenmiş kitapçık bulunduktan sonra İngiliz The Sun gazetesinin eline geçti. The Sun ‘Harry Potter emin ellerde’ diyerek film ekibiyle dalga geçti. The Sun, kopyanın bir okurları tarafından yolda bulunduğunu açıkladı. Warner Bros., The Sun’a emanetlerine zarar vermeden ya da onu yayımlamadan geri verdikleri için teşekkür etti. Uyarlamada, JK Rowling’inHarry Potter ve Ölüm Yadigârları adlı kitabından çarpıcı değişiklikler yapıldığı söyleniyor.Masanın altında bulunan kitapçığın perşembe gecesi içmeye gelen film ekibi tarafından unutulduğu sanılıyor. Son kitap, beyazperdeye iki bölüm halinde uyarlanıyor. İlk bölüm kasımda gösterime girecek.