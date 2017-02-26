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Bilim / Teknoloji

Son güncellemesi ile kullanıcıları kızdıran Whatsapp'tan geri adım

Sızdırılan beta güncellemesi yazılı 'durum güncellemelerinin' geri gelebileceği sinyalini veriyor

26 Şubat 2017 02:15

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in Snapchat ve Instagram'a oldukça benzeyen hikaye özelliğinin bulunduğu "durum" güncellemesi tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından WhatsApp'ten geri adım attı. Beta güncellemesi yazılı 'durum güncellemelerinin' geri gelebileceği sinyalini veriyor.

WABetaInfo'nun Twitter hesabında yer alan bilgiye göre WhatsApp, 'Tagline' adı verilen özellik ile yazılı durum güncellemelerini geri getiriyor. Sızan bilgilere göre kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı daha önce yaptıkları gibi yazı ve emojilerle durum güncellemesi yapabilecek.

Sızdırılan WhatsApp beta ekran görüntüleri, metin durumu özelliğinde büyük değişiklik yapılmayacağını belirtmekle birlikte, yeni hikaye özelliğinin yanında yer alacağını gösteriyor.

Kullanıcılar yeni özelliğe gizlilik ayarları üzerinden düzenleyip ulaşabilecekler. Son güncelleme kullanıcılar arasında büyük tepki tepki çekmiş, sosyal medyada şikâyet edilmişti. WhatsApp'ın bu yeni güncellemesi 'geri adım' olarak nitelendiriliyor.



 

 

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