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BBC Türkçe

Son gözaltılar İngiliz basınında

İngiliz gazeteleri Financial Times ve İ, son iki günde aralarında HDP'lilerin de olduğu 600 kişinin "PKK ile bağlantılı oldukları" gerekçesiyle gözaltına alınmalarına yer veriyorlar. HDP darbe girişiminden beri 5 binden fazla partilinin gözaltına alındığı

15 Şubat 2017 11:14

İngiliz gazeteleri Financial Times ve İ, son iki günde aralarında HDP'lilerin de olduğu 600 kişinin "PKK ile bağlantılı oldukları" gerekçesiyle gözaltına alınmalarına yer veriyorlar.

Financial Times gazetesi, HDP'nin gözaltıların, Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda 'hayır' oyuna yönelik çalışmalarını engellemek için yapıldığına ilişkin savına yer veriyor.

Gazete gözaltına alınanların yarısının HDP üyeleri olduğunu ve böylece son aylarda aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu gözaltına alınan partili sayısının 5 bine çıktığını yazıyor.

HDP, internet sitesinden yaptığı açıklamada son olarak İstanbul, İzmir, Van, Adana, Adıyaman, Kocaeli, Antep, Siirt, Bingöl, Malatya, Bursa ve Ağrı'da içlerinde parti yöneticilerinin, il ve ilçe eş başkanlarının, parti üyelerinin de olduğu 318'i aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Açıklamada "Bilgi İşlem Birimimizin Temmuz 2016 tarihinden bu yana edindiği bilgiler doğrultusunda, toplam 5471 kişi gözaltına alınmış 1482 kişi ise tutuklanmıştır" denmişti.

Financial Times HDP'nin "Gözaltı ve tutuklamalarla engellemeye çalıştıkları 'Hayır'ın kendisidir" ifadelerine de yer veriyor.

Gazete bir hükümet yetkilisinin gözaltıların "HDP ve PKK arasındaki ilişkiye ilişkin bir soruşturma kapsamında" yapıldığını söylediğini yazıyor.

İ gazetesi de referandumun Temmuz'daki darbe girişiminin ardından OHAL şartlarında gerçekleşeceğine dikkat çekiyor.

Gazeteler 15 Temmuz darbe girişiminden beri on binlerce kişinin Fethullah Gülen hareketi ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle tutuklandıklarını da belirtiyorlar.

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