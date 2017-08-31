Son gemiye 'Aziz Sancar' adı verildi

Utku BOLULU / İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2015 Nobel Kimya Ödülü\'nü kazanan Türk bilim adamı Aziz Sancar\'ın adını, yeni yolcu gemisine verecek. Katamaran tipi 15 gemiden oluşan filodaki diğer gemilere İzmirli sanatçı, futbolcu, belediye başkanlarının yanı sıra \'1881 Atatürk\', \'Soma 301\', \'Gezi\' isimleri verilmişti.

İzmir Körfezi’nin toplu ulaşımda daha etkin kullanılması amacıyla özel tasarlanan, Tuzla\'daki bir tersanede karbon kompozit malzemeden yaptırılan katamaran tipi 15 yolcu gemisinden 14’ünü teslim alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, son gemiyi bekliyor. Filoda yer alan diğer 13 gemiden daha hızlı olacak ve Körfez dışı seferlere uygun şekilde tasarlanan son iki gemiden İhsan Alyanak İzmir Körfezi\'nde hizmete girdi. Tersanede yapımı devam eden son geminin de kısa süre içinde İzmir Körfezi\'ne gelmesi bekleniyor.

Yeni filonun son gemisinin adı da belli oldu. Gemiye 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü\'nü alan Türk bilim adamı Aziz Sancar\'ın adının verilmesi kararı alındı. Tersaneye ismin gemiye yazılması için bilgi verildi. Körfez filosundaki gemilerden Çakabey, Dokuz Eylül, İhsan Alyanak, isimlerini belediye yönetimi koydu. Diğer gemiler 1881 Atatürk, Soma 301, Dario Moreno, Atilla İlhan, Foça, Cengiz Kocatoros, Gürsel Aksel, Sait Altınordu, Vahap Özaltay, Metin Oktay, Gezi olan adları ise İzmirlilerin oylarıyla anketle belirlenmişti.

Aziz Sancar, 8 Eylül 1946 yılında Mardin\'in Savur ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimin Mardin\'de tamamlayan Sancar, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nden birincilikle mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri\'ndeki üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışan Sancar, kanser tedavisinde \'ritmik saat\' buluşuna imza atarak dünyaca çapında üne kavuştu. \'DNA tamiri\' ve \'hücre döngüsü kontrol noktası\' gibi konularda yaptığı çalışmalarla da adını duyurdu. ABD Ulusal Bilimler Akademisi\'ne seçildi. Hücrelerin hasar gören DNA\'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü\'nü kazandı.

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