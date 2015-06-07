Son Game of Thrones bölümündeki 'Ak Gezerler'in tasarımcısı kim?

Önceki bölümlerde de karşımıza çıkan White Walkers, 05×08’de daha bir ihtişamlı ve de korkunçtu.

Peki bu işte kimin parmağı var? Daha önceki Game of Thrones bölümlerinde de çalışan Onur Çaylı, White Walkers’ın kralı ve üç çocuğun tasarımını geliştiren kişi olarak karşımıza çıktı.

Play Tuşu'nun haberine göre, Game of Thrones haricinde birçok büyük Hollywood projesinde de çalışan Çaylı; Terminator Genisys, Hunger Games serisi, Avengers ve Spider-Man gibi filmlere de katkıda bulundu.

Çaylı'nın tasarımları şöyle: