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Yaşam

Son Fransa Kraliçesi'nin mücevherleri açık artırma ile satılacak

Mücevherler, 200 yıl sonra halka gösterilmeye başlandı

21 Ekim 2018 13:54

Aralarında Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait mücevherlerin de yer aldığı Bourbon-Parma Kraliyet Ailesi'nin muhafaza ettiği koleksiyon açık artırma ile satılacak.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre, Sotheby's'in Londra'daki merkezinde 200 yıl sonra halka gösterilmeye başlanan koleksiyon 14 Kasım'da Sotheby'sin İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzayede evinde satışa çıkarılacak.

Fransız Devrimi öncesinde ülkenin son Kraliçe'si olan Marie Antoinette'in sahip olduğu 10 adet mücevher de yer alıyor. Marie Antoinette 37 yaşındayken Paris'te giyotinle idam edilmişti.

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