Son fotoğrafı!

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Devlet Hastanesi’nde 5 gün önce fıtık ameliyatı olan 8 yaşındaki İlayda Demir’in beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin ihmali olduğunu belirten baba Cemal Demir, kızının organlarını bağışlayacağını, ancak ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



Karamürsel Devlet Hastanesi’nde 5 gün önce fıtık ameliyatı olan ve ameliyatın ardından durumu ağırlaşan 8 yaşındaki İlayda Demir sürekli kusmaya başladı. Kusmanın etkisiyle vücudu aşırı su kaybeden ve ciğerlerinde ödem oluşan İlayda Demir daha sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buraya getirildiği zaman vücudunun yüzde 97’sinin öldüğü belirtilen İlayda Demir’in, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü de gerçekleşti.



Kızının 5 gün önce Karamürsel Devlet Hastanesi’nde bel fıtığı ameliyatı olduğunu ve bir daha kendine gelemediğini söyleyen baba Cemil Demir şunları söyledi:

“Kızımın ölümünde Karamürsel Devlet Hastanesi doktorlarının ihmalkârlığı var. Kızım ameliyatın ardından 12 saat ayılmadı. Fıtık ameliyatı çok basit bir operasyon. Bu operasyon için kızımı maalesef Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım üniteleri olmadan ameliyata aldılar.



Fakat kızım 12 saat geçmesine rağmen uyanmadı. Ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne sevk ettiler. Burada doktorların kızımı teslim aldıklarına dair bütün belgeleri kendim de inceledim. Ve çocuğum buraya geldiğinde bütün hayatı fonksiyonlarını kaybetmişti. Buradaki doktorların bütün müdahalelerine rağmen çocuğumun beyin ölümü gerçekleşti” dedi.



Organlarını bağışlayacak



Başka canların yanmaması için dava açarak hakkını sonuna kadar arayacağını, ve başka canlara hayat vermesi için kızının organlarını bağışlayacağını söyleyen baba Demir şöyle devam etti:

“Biz ailesi olarak annesi ile birlikte organ bağışına karar verdik. İnşallah üç- beş kişiye hayat verebilirsek bizim için çok güzel olacak. Benim yavrum gitti, başkalarının yavrusu yaşasın diye. En azından olara sarılıp onları koklamak için. Kendimizi bu şekilde ayakta tutmaya çalışacağız. Yaşanan olaylardan sonra Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu davayı sonuna kadar devam ettireceğim. Çoğu kişi ‘davadan vazgeç, sonuç alamazsın’ dedi. Ama 15 sene de sürse ben çocuğumu bu hale düşürenlerin hesap vermesini istiyorum. Benim canım yandı başka canlar yanmasın.”

