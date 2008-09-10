Son efsane Çamlıhemşin'de



Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. Büyük bölümü Ladin ormanları ile kaplı Kaçkar Dağları'nda görülen ve ağaçlara zarar veren kabuk böceğinin, İsrailli turistler tarafından getirilerek ormanların kurutulmaya çalışıldığı iddiası ortaya atıldı. Bölgede araştırma yaptıran Rize Valiliği, bunun gerçek olmadığını açıkladı.



Konuya ilişkin olarak Rize Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaçkar Dağları'nın yer aldığı Çamlıhemşin İlçesi'nde, bölgeye turist olarak gelen İsraillilerin yanlarında böcek getirerek ormanları kurutmaya çalıştığı yönünde bir iddianın dilden dile dolaştığı hatırlatıldı. Açıklamada, bazı İsrailli turistlerin 3937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesindeki Türk bayrağını indirerek yerine İsrail bayrağı çektiği de söylentiler arasında yer aldığı kaydedildi. İddiaların doğru olmadığını açıklayan valilik, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi ile ortaklaşa yaptırdıkları araştırmada, Kaçkar Dağları'ndaki Ladin ormanlarına zarar veren kabuk böceğinin İsrailli turistler tarafından değil, 1960'lı yıllarda Gürcistan üzerinden bölgeye geldiğini bildirdi.



SÖYLENTİYLE YABANCI DÜŞMANLIĞI YARATILIYOR



Rize Valisi Kasım Esen imzalı açıklamada, kabuk böceğinin Kaçkar Dağları'ndaki Ladin ormanlarını yok etmeyi sürdürdüğünü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:



"Dünyada bilinen 50 ladin türünden biri olan Doğu Ladini, Doğu Karadeniz'in önemli orman ağacıdır. Bölge ormanlarının üçte biri ladin ağacıdır. Ancak, bu ormanlar 1960 ve 1980'li yıllardan bu yana Avrasya ladin ormanlarının en yıkıcı kabuk böceklerinin istilasına maruz kalmıştır. Bu böcek, Fransa, Gürcistan, İngiltere ve Türkiye'de yıkıcılığını sürdürmektedir. Bu zararlı böcek 1960'lı yıllarda Gürcistan'dan ülkemize geçti. Orman teşkilatı ve KTÜ Orman Fakültesi mücadelesini sürdürmesine rağmen henüz kesin sonuç alınamadı. Orman Genel Müdürlüğü'nün biyolojik mücadelesi sürüyor. Yayılan söylenti terörü ile İsrailli turistlerin böcek getirerek ormanlarımızı kuruttuğu şayiaları doğru değildir. Doğru olmayan bu söylentiler muhtelif kişilerce yayılmaya çalışılmıştır. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, söylentilerle halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla suç işlemeye tahrik, ya da halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçtur. Söylenti terörü ile yabancı düşmanlığı yapmak insanlığa karşı suç işlemiş sayılmaktadır. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır."



DOĞU LADİNİ



Dünyada bilinen 50 Ladin türünden biri olan Doğu Ladin'i, ülkemizde Doğu Karadeniz ve Kafkaslarda yayılmış önemli bir orman ağacıdır. Ladin ormanlarımız, Ordu ilinde Melet Çayı'ndan Doğu Karadeniz dağlarının kuzey yamaçları boyunca Posof'a kadar uzanır. Saf ve yükseltiye bağlı olarak kayın, sarıçam ve göknar ile karışık halde 300 bin hektar alana yayılmıştır. Ülke ekonomisine yüksek değerli odun hammaddesi üreten 5 önemli iğne yapraklı orman ağacı türünden biridir. Doğa içinde su sağlama, toprak koruma ve doğal yıkımları önlemede ormanlardan beklenin en üst düzeyinde bir işlev üstlenen ladin ormanları, bölgenin toplumsal, kültürel ve ekonomik açıdan en önde gelen değerlerinden biri olarak gösteriyor.





İLK EFSANE SADDAM'IN KENELERİ





27 Haziran 2008 tarihinde de başka bir şehir efsanesi keneler nedeniyle gündeme gelmişti. CHP Milletvekili Canan Arıtman, Saddam döneminde virüslü keneler üretildiğini, işgalden sonra kenelerin akıbetinin belli olmadığını ve bu kenelerin PKK'nın eline geçmiş olabileceğini söylemişti.



Türkiye'de onlarca can alan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler için Arıtman, o tarihte çarpıcı iddialar ortaya atmıştı.

Arıtman, şunları söylemişti: "Bir hekim olarak herkesi uyarma görevim var. Söylediklerim komplo teorisi değil. Saddam döneminde laboratuvarlarda üretilen Kırım Kongo kenelerinin nerede olduklarını bilmek istiyorum. Saddam döneminde bio terör dediğimiz bu keneler labaratuvarlarda üretildi. Onlar o dönem donduruldu. Tutuldukları yerden çıkarılmadı. Ama, ABD işgalinden sonra Türkiye'deki kene vakalarına bakın. Artış var. Bio ajan denilen bu kene neden artmış?"



Zirve yapıldı



Bu iddialardan sonra Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Tarım Bakanı Mehdi Eker, bir araya gelerek kene zirvesi yapmıştı. Toplantı sonrasında, bu tür kenelerin biyolojik silah olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi. Ancak, Türkiye'de elde edilen bulguların biyolojik silah olduğu kanaati göstermediği açıklandı.





