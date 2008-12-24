Son durak MHP

AKP'den istifa eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Aytaç Durak MHP'ye geçti.



Durak, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makamında bir görüşme yaptığını söyledi. Durak, ziyaret sırasında üyelik formunu imzalayarak MHP'ye geçtiğini ifade etti.



Daha önce Adanalılara dağıttığı anket formlarının 210 bininin geri döndüğünü ve bunları dolduran 174 bininin tekrar aday olması yönünde talepte bulunduğunu anlatan Durak, "Adanalı tekrar aday olmamı istediği gibi bana da büyük bir çoğunlukla

'istediğin partiden aday ol, istersen bağımsız ol' demelerini şükranla karşılıyorum. Adana'ya hizmet etmek bir şereftir" dedi.



Durak, "MHP yöneticilerinin şahsıma gösterdikleri yüksek düzeydeki ilgi, alaka ve özellikle ciddiyet ve tevazu sahibi olmalarına karşı duyarsız kalamadım. Adanamıza ve vatanımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.