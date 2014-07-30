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Dünya
Deutsche Welle

'Son diktatör'e arabuluculuk önerisi

Ukrayna, Malezya uçağının düşürülmesiyle Rusya ile tırmanan krizde, 'Avrupa'nın son diktatörü' olarak anılan Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabulucu olmasını önerdi.

30 Temmuz 2014 20:44


Ukrayna Cumhurbaşkanılığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun, Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko ile görüşerek, Minsk'de düzenlenecek bir konferansta yer almasını önerdiği bildirildi.

Minsk'teki görüşmenin perşembe günü yapılabileceği belirtildi. Poroşenko'nun önerisine göre, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı AGİT yetkileileri, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Leonid Kuçma, Ukrayna'nın Rus Büyükelçisi Michail Surabov ve Aleksander Lukaşenko'nun Beyaz Rusya başkentinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Minsk'te yapılacak görüşmelerle, hâlihazırda Malezya uçağının düşürüldüğü alanda devam eden krizin çözümlenmesi hedefleniyor. Buna göre, uluslararası uzmanların bölgeye girebilmesi ve Rus ayrılıkçıların elindeki tüm rehinelerin serbest bırakmaları için bir çözüm bulunması öngörülüyor.

Beyaz Rusya'nın, Rusya ile olduğu gibi Ukrayna ile de sıkı ilişkileri bulunuyor. Bu nedenle çözüm sürecinde etkili olabileceği tahmin ediliyor. Zira uçak enkazının olduğu bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle, uzman ekibin incelemeleri kesintiye uğradı. Ekip, salı günü üçüncü denemede de bölgeye giremedi.

Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz'da düşürüldüğünden bu yana, uçak enkazında gerekli incelemeler yapılamıyor. Kiev yönetimi ve Rus ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar nedeniyle hala bazı yolcuların cesetleri bulunamadı. Uçakta, 298 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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