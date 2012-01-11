Son dersi insanlık



T24 - İngilizce öğretmeni Yasemin Gül, ardında 20 aylık bebeğini bırakarak genç yaşta beyin kanamasından can verdi. Acılı kocası, eşinin kalbi, iki böbreği ve karaciğerini bağışladı.





Hürriyet'in haberine göre, Çanakkale'nin Çan ilçesindeki İbrahim Bodur Anadolu Lisesi’nde görevli, 42 yaşındaki İngilizce öğretmeni Yasemin Gül, 6 Ocak Cuma günü evinde fenalaştı. Çan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, 20 aylık Tahsin Mert adında bir erkek çocuk annesi Gül’e, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması teşhisi konuldu.





Yasemin Gül, ilk müdahalenin ardından, Çanakkale Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Gül, önceki sabah yaşamını yitirdi. Yeni Çanspor’un eski Teknik Direktörü olan Erdal Gül, eşinin organlarını bağışladı.





4 kişiye can



Yasemin Gül’ün kalbi, ambulans helikopterle Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’ne, karaciğer ve böbrekleri Bursa’ya gönderildi. Öğretmenin karaciğeri Nihat Kali’ye (57), bir böbreği öğretmenle aynı ismi taşıyan Yasemin Özdemir’e (22), diğer böbreği de Bursa’da 54 yaşındaki erkek hastaya yeniden hayat verdi.





Yasemin öğretmenin cenazesi dün öğleyin Çan Demirci Camisi’nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.