‘Son damla’ya çözüm





T24 - Genelde 40 yaş üzeri erkeklerin sorunu olan ‘son damla’ ve Müslüman ülkelerde de erkeklerde ‘abdest’ stresi yaşatan istibra sorununa tekstilci Metin Pehlivanoğlu patentli çözüm buldu. Pehlivanoğlu, iç çamaşırın iç ön bölümüne cep koydu ve içine yerle-şecek özel ‘ped’ üretti.









Hürriyet'te habere göre, tekstil ve konfeksiyonda inovasyonla yeni pazarlar elde etme çabası, Mepeks Kimya Sanayi ve Ticaret ltd.’in sahibi Metin Pehlivanoğlu’na, erkeklerin en önemli hijyen sorunlarından biri olan ‘son damla’ konusunda yeni bir ürün tasarlattı.





Genellikle 40 yaş üzeri erkeklerin sorunu olan ‘son damla’, müslüman erkeklerde de özellikle ‘abdest’ stresi yaşatan önemli konulardan biri. Pehlivanoğlu’nun bulduğu çözüm İslam dininde abdestin geçersizliğine neden olan son damlaya karşı ‘İstibra’ adı verilen ve uygulaması zor geleneksel yöntemlere de çözüm olacak gibi.





Standart iç çamaşırının iç ön bölümüne bir cep ve cebin içine yerleşecek özel ‘ped’ üreten tekstilci Metin Pehlivanoğlu, ürünlerini ‘Last Drop’ ve ‘İstibra’ markalarıyla piyasaya sürdü. Benzer 7 ismin de marka tescili yaptıran Pehlivanoğlu, şimdilik internetten satış yapıyor.





Atateks’te yetiştim





Metin Pehlivanoğlu, şöyle başlıyor anlatmaya: “Bulgaristan Şumnu göçmeniyiz. Babam inşaat teknisyenidir. 1972’de ben 3 yaşımdayken İstanbul’a göç etmişiz. 1996’dan itibaren tekstil yardımcı kimyasalları ticareti yapıyorum. Öncesinde Atateks’te çalıştım. İstanbul Üniversitesi’nde işletme okuduktan sonra bir süre gümrükleme işinde çalışıp sonra 1993’te Atateks’e girmiştim. Tekstil sektörünü ve iş hayatını Atateks’te öğrendim. 1996’ya kadar orada çalıştım İhsan Aslan Bey bir ağabey gibi yetiştirdi bizi. Kendisi Türkiye’ye ilk dikişsiz giyimi de getirendir. Pazarlama ve yurt dışı satışlarla ilgilendim orada. Sonra bir arkadaşımla ortak tekstil kimyasalları ticaretine başladık. Askere gidip döndükten sonra da 2001’den itibaren tek başıma yola devam ettim. 14-15 kişilik istihdamımız ve 600-700 bin liralık ciromuzla yola devam ettik. Şu anda tekstil kimyasallarıyla ilgili işimi Çerkezköy’e taşıyorum. İkitelli’deki yerimizde sadece bu yeni ürünümüzün satışını yapacağız.”





Kriz inovasyona zorladı







Küresel krizin yoğun yaşandığı 2009’da ürün tedarik ettiği bazı büyük tekstil şirketlerinin zora girmesi üzerine bir taraftan tekstil kimyasalları ticaretini sürdürürken bir taraftan da inovatif ürün araştırdığını anlatan Metin Pehlivanoğlu, şöyle devam ediyor: “2003’ten itibaren şahsi olarak bu ‘son damla’ meselesini ben de yaş itibariyle yaşamaya başlamıştım. Yaş ilerleyince sıkıntı arttı ve dert etmeye başladım. Sonra son damla sıkıntısının tüm dünyada erkekler için önemli bir hijyen sorun olduğunu özellikle müslüman erkekler için de ‘abdest’ meselesinde kritik mesele olduğunu gördüm. 2006’da fikir geliştirmiştim, 2007’de de incelemeli patenti almıştım. Ancak ürün aşamasına geçmemiştim. 2009’da da tasarım tescil belgesi ve patentini aldım ve ürünümü piyasaya sunmak için harekete geçtim. Kriz bir anlamda beni inovasyona zorlamıştı.”







Özcan Sümer’in desteği







Ürünün tasarım aşamasından üretime geçmesinde Eko Tekstil’in sahibi Özcan Sümer ve eşinin büyük desteğini gördüğünü söyleyen Metin Pehlivanoğlu, “Bu ürün onların sayesinde oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum” diyor ve şöyle konuşuyor: “Erkek iç çamaşırının içine bir cep oluşturdum ve içine emici hijyen ünisex ped yaptım. Ped damlaları çekiyor ve kullanıcı sonra pedi değiştiriyor. İç çamaşırı da daima temiz kalıyor. İşin dini boyutunu daha sonra keşfetim.”





'Ped’ yerine, ‘cep kılıf’ dedik





'Son Damla' ya da İstibra için geliştirdiği iç çamaşırlarında kullanılacak hijyen ped konusunda da ilginç şeyler yaşadıklarını belirten Metin Pehlivanoğlu, “Piyasada hiç unisex ya da erkeklere özel ped satılmıyor. Mevcut ped makinelerinde bazı küçük değişiklikler yaparak kadınların kullandığı pedlerin erkeklerin de kullanabileceği ped’lere dönüştürülmesini sağladık. Erkekler nedense ped kelimesinden pek hoşlanmıyor. Bu ürüne ‘cep kılıf’ adını verdik patentini aldık” diyor.





İstibra nedir: İslam'da bir fıkıh terimi olarak istibra, erkeklerin küçük abdest bozduktan sonra, idrar yolunda kalabilecek damla ya da sızıntının kesilmesi, temizlenmesi için yapılanları ifade eder. Çünkü idrar abdesti bozar.



200 milyon erkek iç çamaşırı satılıyor







MEPEKS Kimya Ltd.’in sahibi Metin Pehlivanoğlu, Türkiye’de yılda ortalama 200 milyon adet erkek iç çamaşırı satıldığını belirterek, şöyle konuşuyor: “İş planımızı öncelikle iç pazara göre yaptık. Normal, tüm model erkek iç çamaşırlarına uygulanabilen bir sistemimiz var ve fiyat da pek farklı değil. Bu nedenle 3 yıl içinde yüzde 5 pazar payı hedefliyoruz. Bunun içinde 2 milyon TL’lik bir yatırım yeterli olacak. Şu anda ürünümüzü bazı satış noktalarında bizzat kendim gidip erkeklere anlatıyorum ve satışının çok başarılı olduğunu görüyorum.”