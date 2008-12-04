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Son dakikalarında Bach dinlettiler

Serhan Şeşen, son dakikalarında sevdiği müzikler dinletildikten bir saat sonra hayata veda etti.

04 Aralık 2008 02:00

Müzisyen Burhan Şeşen'in, beyin ölümü gerçekleşen 26 yaşındaki oğlu Serhan'ın kalbi durdu. Şeşen sevdiği müzikler dinletildikten bir saat sonra hayata veda etti.

 

Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşam destek ünitesine bağlı olan 26 yaşındaki Serhan Şeşen, dün kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen'in oğlu olan talihsiz genç, yüksek ateş ve soğuk algınlığı şikâyeti ile gittiği hastanede komaya girince AlmanHastanesi'ne nakledilmişti. Beyin ölümü gerçekleşen Şeşen yoğun bakımda cihaza bağlı yaşamını sürdürüyordu. Hastane yetkilileri yaptıkları açıklamada, Serhan Şeşen'in dün saat 14.30'da kalp durması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Talihsiz gence ölümünden bir saat önce sevdiği müziklerin dinletildiği ancak herhangi bir tepki vermediği öğrenildi. Şeşen'e Bach dinletildi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Şeşen, Galatasaray Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyordu. Serhan Şeşen'e, yarın savcılık incelemesinin ardından ailesinin isteği üzerine otopsi yapılacağı öğrenildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre ailenin isteği üzerine savcının geleceği ve cenazeyi incelemek üzere Adli Tıp’a sevk edileceği açıklandı. Serhan Şeşen, yarın öğle vakti Erenköy Galipaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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