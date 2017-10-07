T24 LogoT24 Logo
Spor

(son dakika) Milli takım kadrosundan 4 oyuncu çıkarıldı

Eskişehir, (DHA)- Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor

07 Ekim 2017 14:52

Eskişehir, (DHA)- Dünya kupası finallerine gitme hakkını kaybeden Ay-Yıldızlı ekipte 4 futbolcunun Finlandiya\'ya götürülmeyeceği kesinleşirken, bu sayının artabileceği belirtiliyor.
Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor.
İzlanda\'ya 3-0 yenilerek Dünya Kupası finallerine gitme hakkını kaybeden A Milli Futbol Takımı\'nda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı. Bu sayının artması bekleniyor. Tribünlerden tepki alan Arda Turan, hafif sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve kart cezalısı Caner Erkin Finlandiya\'ya götürülmüyor. Eskişehir\'den 15.00\'te hareket edecek olan ay-yıldızlı ekipte kadronun daha da azaltılması için Lucescu\'nun kararı bekleniyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eskişehir DHA DünyaAyYıldızlıFinlandiyaArda Turan Burak Yılmaz SelçukCaner Erkin FinlandiyaDünya KupasıMilli Futbol TakımıBuTribünlerdenArda TuranBurak Yılmaz SelçukEskişehirLucescu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24