T24 LogoT24 Logo
Spor

(son dakika) Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

İSTANBUL - DHA Galatasaray'dan seçim açıklaması şu şekilde geldi: "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI’nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fi

13 Nisan 2018 15:23

İSTANBUL - DHA

Galatasaray\'dan seçim açıklaması şu şekilde geldi:

\"Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI’nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem

1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşması,

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi,

4. Seçimler;

a. Kulüp Başkanı

b. Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

c. Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri

d. Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri

e. Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeleri

5.Kapanış

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA GalatasarayMedeni KanunuTüzüğümüzünOLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISInınMayısCumartesiGalatasaray Lisesi Tevfik Fikret SalonundaGündem 1 Açılış2 Genel Kurul Başkanlık DivanınınSaygıMarşınınSeçimler;

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24