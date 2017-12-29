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Spor

(son dakika) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

Divan Başkanı İrfan Aktar, Özbek ve Cengiz'in listelerini açıkladı İstanbul (DHA) Galatasaray'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak

29 Aralık 2017 21:13

Divan Başkanı İrfan Aktar, Özbek ve Cengiz\'in listelerini açıkladı

İstanbul (DHA)
Galatasaray\'ın 20 Ocak 2018\'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak.
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan\'a ilettiği listeleri açıkladı:

DURSUN ÖZBEK\'İN LİSTESİ
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asil üyeler:
Özkan Olcay
Osman kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsalak
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm

yedek üyeler
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral


MUSTAFA CENGİZ\'İN LİSTESİ 
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Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

yedek üyeler
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
 

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