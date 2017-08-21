(son dakika) Fenerbahçe, Gustavo Gomez'i almaya gitti

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya\'nın, bugün Milano uçağıyla İtalya\'ya gideceği ve transferi tamamlanmak üzere olan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez\'i yarın İstanbul\'a getireceği öğrenildi.