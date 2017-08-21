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Spor

(son dakika) Fenerbahçe, Gustavo Gomez'i almaya gitti

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, (DHA) Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya'nın, bugün Milano uçağıyla İtalya'ya gideceği ve transferi tamamlanmak üzere olan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez'i yarın İstanbul'a getireceği öğrenildi

21 Ağustos 2017 19:03

Uğur DEMİRKIRDI - İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya\'nın, bugün Milano uçağıyla İtalya\'ya gideceği ve transferi tamamlanmak üzere olan Paraguaylı stoper Gustavo Gomez\'i yarın İstanbul\'a getireceği öğrenildi.

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